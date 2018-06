O nível de endividamento mundial está a atingir novos recordes, aproximando-se perigosamente dos níveis da Segunda Guerra Mundial. Quase uma década depois do colapso do Lehman Brothers, a dívida pública em todo o globo é de 164 biliões de dólares (mais de 140 biliões de euros), o que corresponde a 225% do PIB mundial.

O estudo mostra ainda que os índices de endividamento global estão numa tendência ascendente de forma quase ininterrupta desde a Segunda Guerra Mundial. Em comparação com o anterior pico da dívida, o endividamento global é agora 12% superior.

“Não surpreendentemente, as economias mais endividadas do mundo são também as mais ricas”, indica um relatório do Banco Mundial. Os dados mostram que os Estados Unidos, China e Japão – que são amplamente reconhecidos como algumas das economias mais desenvolvidas – respondem por metade da dívida pública global.