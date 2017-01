“Surpresa positiva”: Economia portuguesa deverá crescer 1,7% em 2017, antecipa Católica

Nos últimos três meses de 2016, a economia portuguesa terá registado um crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior, de acordo com a síntese de conjuntura trimestral publicada hoje pelo Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP), da Universidade Católica. No que diz respeito ao crescimento homólogo, o relatório apontou um aumento de 1,8% no quarto trimestre, uma revisão em alta da projecção para o conjunto de 2016.

Os economistas da Católica justificam a estimativa de crescimento com a “surpresa positiva” dos dados recentes sobre o Produto Interno Bruto (PIB) apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do terceiro trimestre, que apontam para um crescimento de 0,8% em cadeia e de 1,6% em termos homólogos.

Caso se confirme a projecção para o crescimento do quarto trimestre da NECEP, estaria assegurado “um crescimento de 1,3% em 2016”, com “0,4 pontos percentuais acima do previsto” há três meses.