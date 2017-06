Economia portuguesa com quinto maior crescimento da Zona Euro

Nos primeiros três meses do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu 0,6% em comparação com o trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta quinta-feira, 8 de junho.

A estimativa do organismo de estatística da União Europeia mostra que Portugal foi um dos países da zona euro que mais cresceu (+1,0%) em relação ao trimestre anterior, ficando apenas atrás da Letónia (+ 1,6%), da Eslovénia (+ 1,5%), da Lituânia e da Finlândia (+1,2%). Além disso, o relatório mostra que a economia destes países europeus registou um acréscimo de 1,9% face ao mesmo período do ano passado.

Ainda assim, o estado membro da União Europeia (UE) que mais cresceu foi a Roménia, que apresentou um valor 1,7% maior quando comparado com os três meses anteriores. No quarto trimestre do ano passado, o PIB cresceu 0,5% na zona euro, ou seja, houve um ligeiro aumento.