Economia mexicana pode, afinal, lucrar com muro de Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu e cumpriu. A construção do muro na fronteira entre os EUA e o México está prestes a arrancar. Na primeira semana após a tomada de posse, assinou hoje o decreto de lei para a execução do projeto, que tem afirmado ser o México a pagar.

No entanto, a grande muralha protetora de Donald Trump pode ter como principal beneficiário… a economia mexicana, escreve o Guardian.

O jornal britânico avança que Donald Trump tem insistido que a construção do muro poderá ter um custo entre os 8 mil milhões e os 10 mil milhões de dólares. Contudo, especialistas no setor da construção acreditam que os custos podem atingir os 30 mil milhões de dólares, pelo menos.

O presidente da Gleeds Worldwide, Richard Steer defendeu que o muro seria um dos projetos de construção mais difícil e caro já erguido, devido às dificuldades impostas pelas barreiras naturais do terreno.

Steer estima que aos quatro mil milhões de dólares do projeto e aos seis mil milhões de dólares de aço necessário, acresçam ainda dois mil milhões para limpeza do terreno e construção de estradas. “É necessário construir estradas para transportar os materiais e máquinas e obter a força de trabalho para o local, com o muro a ser construído”, disse.

“É preciso uma grande força de trabalho para construí-lo, cerca de 40 mil pessoas a trabalhar durante cinco anos.” Steer sustenta que o mais provável é que a força de trabalho seja recrutada no México, onde a mão-de-obra é mais barata.”Havia uma certa ironia em ter mexicanos a construí-lo” disse.

Os analistas do banco de investimento Bernstein apontam a empresa mexicana Cemex, devido à localização, como a melhor posicionada para fornecer materiais. Na prática, segundo o Guardian a mão-de-obra e as empresas de construção mexicanas envolvidas trariam receitas para a economia mexicana.