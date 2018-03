Economia do mar: Missão empresarial dos EUA a Portugal avalia negócios

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai estar presente, amanhã, dia 23 de Março, em Lisboa, na sessão de abertura da conferência ‘Missão Empresarial TMA (The Maritime Alliance) – Encontros de Negócios Portugal e EUA’.

Os encontros de negócios têm como objetivo proporcionar às organizações portuguesas (mais de 40), a oportunidade de reunir com as 13 organizações norte-americanas que integram a missão empresarial a Portugal nesta área da economia azul (economia do mar), potenciando acordos comerciais, projetos ou outras parcerias.

Esta conferência, dedicada a oportunidades de parceria e de financiamento na Economia Azul, tem início às nove horas da manhã de amanhã e vai decorrer na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, localizada na Rua das Portas de Santo Antão, 89.