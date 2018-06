EBA pede aos bancos europeus que se preparem para um Brexit sem acordo

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) alertou esta segunda-feira as instituições financeiras europeias que não estão a preparar-se adequadamente para uma saída do Reino Unido da UE sem acordo, notícia o Cinco Días.

Pelo que instiga os bancos europeus a acelerar a preparação adequada para uma potencial saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo em março de 2019.

Numa opinião remetida às autoridades competentes, na passada quinta-feira, antes da reunião do Conselho Europeu, a EBA diz ter medo que os bancos acabem pondo em risco a estabilidade financeira, ao não incluírem estes custos nos seus planos de contingência.

A EBA considera que este planeamento deve avançar mais rapidamente em várias áreas, alertando que existem entidades que “parecem estar a atrasar a implementação das medidas necessárias” e alertando o setor financeiro para não ficarem à espera que sejam propostas soluções de carácter público.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) é uma autoridade independente da UE a quem cabe assegurar um nível eficaz e coerente de regulação e supervisão prudenciais de todo o setor bancário europeu. Os seus objetivos gerais consistem em defender a estabilidade financeira na UE e garantir a integridade, a eficiência e o bom funcionamento do setor bancário.

A entidade presidida por Andrea Enría fala do recente acordo político para que exista um período de transição dizendo que “não existe qualquer certeza legal” até que seja ratificado um acordo para a saída do Reino Unido da UE, no fim do processo. Pelo que até lá continua a existir “uma possibilidade material” de que este não seja possível e que o país britânico saia da UE a 30 de março de 2019 sem qualquer período de transição.