EasyJet liga Faro a Lille e Nice

O aeroporto de Faro, a Associação de Turismo do Algarve e a companhia aérea easyJet inauguraram hoje as novas rotas para Nice e Lille, com batismo de voo e receção de boas-vindas dedicadas aos passageiros à chegada do Airbus A320, proveniente de Lille.

Esta operação da easyJet para Nice e Lille vai servir a região do Algarve três vezes por semana (segundas, quartas e sextas) na temporada de verão e prolongar-se na temporada de Inverno com duas frequências semanais (segundas e sextas).

Com estes novos serviços Faro-Nice e Faro-Lille, a easyJet vai efetuar este verão mais 244 movimentos em Faro.