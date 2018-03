EAD vai reciclar 600 toneladas de arquivo em 2018

A EAD – Empresa de arquivo e Documentação prevê reciclar 600 toneladas de arquivo em 2018, esperando aumentar em 20% o valor de documentação confidencial reciclada.

A EAD, que reclama ser a empresa pioneira e líder de mercado de gestão documental em regime de ‘outsourcing’ em Portugal, terminou o ano de 2017 com 513 toneladas de arquivo documental reciclado, esperando aumentar a quota em 20% este ano.

“A companhia espera terminar o ano de 2018 com 613 toneladas de arquivo reciclado, ajudando desta forma as empresas a encaminharem de forma segura o acervo documental que pode ser destruído”, destaca um comunicado da EAD.

“A reciclagem segura de arquivo de documentação permite salvaguardar potenciais situações de risco no processo de eliminação de documentos confidenciais. O processo pode ser feito através de contentores metálicos com fechadura, compostos por materiais resistentes à propagação do fogo. Os contentores são, posteriormente recolhidos pela EAD, sendo a documentação destruída por trituração com nível de segurança 4, que equivale ao tratamento de dados considerados altamente sensíveis da Norma DIN 66399, o modelo ‘standard’ europeu para a segurança na destruição de todos os tipos de suporte de dados”, explica o referido comunicado.

O mesko documento acrescenta que, caso se trate de um pedido pontual, a equipa da EAD identifica o arquivo que deve manter-se sob custódia e aquele que pode ser destruído, dando, no final, um comprovativo da efetiva destruição da documentação.

“Muitas empresas não sabem quando, ou que tipo de documentos devem manter e quais podem ser destruídos. Queremos continuar a apoiar as organizações com estas ferramentas, não só para destruição segura do seu acervo documental, como para preservação digital dos documentos. Só em 2017 digitalizámos 20 milhões de documentos, número que também esperamos superar este ano”, sublinha Paulo Veiga, fundador e CEO da EAD.

Com 25 anos no mercado, a EAD diz ter sido a primeira empresa em Portugal no setor da gestão documental em regime de ‘outsourcing’, abrangendo todo o território nacional, sendo a única empresa de gestão de arquivo nos Açores.

A EAD tem mais de mil clientes em carteira, 104 colaboradores, 33 950 metros quadrados de área coberta de custódia, 800 mil contentores com documentação, 32.000 volumes de documentos entregues e 176.700 cópias de originais disponibilizados.

A empresa fechou o ano de 2016 com uma faturação de 4,7 milhões de euros, o que representou uma subida de 5% face ao ano transato, e um resultado líquido de 682 mil euros, prevendo-se para 2017, em linha com os objetivos definidos, uma faturação superior a cinco milhões de euros.