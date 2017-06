“É um absurdo”. Governo contra lógica de 2% do PIB para gastos com defesa na NATO

“O que Portugal tem insistido é que métricas não vale a pena, é um absurdo. Se falarmos em 2% [do Produto Interno Bruto] para Portugal é um absurdo se compararmos com outros países. Portugal é muito mais fornecedor de Defesa e Segurança a nível global do que países com orçamentos de Defesa muito superiores”, afirmou Azeredo Lopes.

O compromisso assumido pelos membros da NATO é atingir os 2% dos respetivos PIB nacionais em despesas com Defesa até 2024.

Em resposta a deputados do PSD na comissão parlamentar de Defesa, o ministro reiterou que Portugal cumpre os seus compromissos mas que a posição defendida é que “é possível e necessário fazer uma avaliação substantiva que tenha em consideração indicadores” para além das métricas.