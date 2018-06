É trabalhador independente? vá ao e-Fatura e evite pagar mais impostos

Os trabalhadores independentes com rendimentos acima de 27 mil euros brutos anuais já podem começar a justificar as despesas no Portal das Finanças. A medida, introduzida no Orçamento do Estado de 2018, vai permitir evitar o pagamento mais impostos, tendo em conta que até aqui uma parte do rendimento dos recibos verdes contava como despesa.

Com a entrada em vigor da nova lei, termina a dedução automática para trabalhadores a recibos verdes, o que faz com que estes tenham de apresentar faturas que justifiquem as suas despesas. Os contribuintes devem, por isso, apresentar na página e-Fatura faturas que justifiquem 15% do valor recebido, podendo receber desde logo uma dedução de 4.104 euros. São aceites diferentes tipos de despesas.

Até aqui, os trabalhadores independentes, onde se incluem advogados, arquitetos e tradutores, tinham o seu rendimento tributado em 75%. Os restantes 25% eram considerados como despesa.