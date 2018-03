“e-Toupeira”: SL Benfica reforça “integral confiança” em Paulo Gonçalves

A direção do Sport Lisboa e Benfica voltou a depositar a sua confiança no seu principal assessor jurídico, Paulo Gonçalves, num comunicado divulgada esta sexta-feira à tarde.

Esta tarde, a direção do clube e o conselho de administração da SAD comunicaram “aos seus sócios, adeptos, parceiros e colaboradores” já ter reunido com o departamento jurídico, e posteriormente com os advogados do SL Benfica, onde “deliberaram, por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais”.

Paulo Gonçalves foi detido e constituido arguido na terça-feira, 7, no âmbito da “Operação e-Toupeira”, sendo libertado na quarta-feira, 8, com medida de coação de não poder contactar outros arguidos do processo. Paulo Gonçalves é suspeito principalmente de crimes de corrupção, que poderão ter sido cometidos em nome do SL Benfica.