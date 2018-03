“e-toupeira”: PJ procura mensagens do “cados dos emails” no computador de Paulo Gonçalves

A Polícia Judiciária (PJ) tinha mandado para apreender o correio eletrónico do Sport Lisboa e Benfica, para procurar as mensagens relacionadas com o chamado “caso dos emails” e que têm sido publicamente divulgadas pelo Futebol Clube do Porto, noticiou o “Correio da Manhã”, esta segunda-feira.

O jornal refere que os mandados emitidos para buscas no Estádio da Luz, no âmbito do processo “e-toupeira”, incluíam a apreensão do correio eletrónico do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, com o objetivo de serem feitas peritagens que permitissem encontrar o rasto às mensagens divulgadas pelo Porto.

Paulo Gonçalves e o funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) José Augusto Silva foram detidos a 6 de março, no âmbito da “Operação e-toupeira”, que investiga suspeitas dos “crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal e falsidade informática”, segundo informou a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa.