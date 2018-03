E-toupeira: PGR confirma investigação a utilização de senha de magistrada

A Procuadoria Geral da República (PGR) confirma que o inquérito E-toupeira está a investigar a utilização de credências informáticas da magistrada Ana Paula Vitorino, assessora da Procuradora Geral Distrital de Lisboa, para aceder ao sistema Citius, base de dados da Justiça, para recolher informação relacionada com processos. Em causa está informação confidencial de investigações em curso como o caso dos emails que foram parar às mãos do assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, um dos cinco arguidos da “Operação E-toupeira”.

O inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa tem por objeto factos suscetíveis de integrarem crimes de corrupção, peculato, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal, falsidade informática, acesso ilegítimo e burla informática.

“Uma das suspeitas que se encontra em investigação é a utilização de credenciais alheias para aceder ao sistema Citius e, desta forma, recolher informação relacionada com processos”, revela a PGR, em comunicado.