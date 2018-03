“e-toupeira”: operação da PJ travou contratação de sobrinho de arguido pelo Benfica

O sobrinho do funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) que se encontra detido no âmbito do caso “e-toupeira” só não foi contratado pelo Sport Lisboa e Benfica devido à operação desencadeada pela Polícia Judiciária (PJ), informa o “Jornal de Notícias” na edição desta terça-feira.

Segundo o jornal, o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, que foi constituído arguido no âmbito do “e-toupeira”, já teria enviado para os recursos humanos do clube o currículo do sobrinho do oficial de justiça suspeito de ser a “principal toupeira” dos “encarnados” no sistema de justiça.

A contratação do indivíduo para o Museu Cosme Damião só terá sido travada pela operação policial de 6 de março. Naquele dia, o funcionário do IGFEJ José Augusto Silva e Paulo Gonçalves foram, no âmbito da “Operação e-toupeira”, que investiga suspeitas dos “crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal e falsidade informática”, segundo informou a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa.