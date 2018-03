‘E-Toupeira’ chegou ao Parlamento. “Por uma vez, a violação do segredo de justiça foi fácil de descobrir”, revela Costa

António Costa fez referência ao caso ‘E-Toupeira’ no início do debate quinzenal na Assembleia da República, através de uma questão do PSD sobre a segurança da Justiça.

Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD questionou Costa se “já tinha sido tomada alguma medida no sentido de criar condições para que o nosso sistema informático possa não estar sujeito a acontecimentos e circunstâncias desta natureza”, referindo-se ao caso conhecido como ‘E-Toupeira’.

O primeiro-ministro comentou as notícias da comunicação social indicando que, de acordo com as mesmas, “não há forma de prevenir que alguém certificado para usar o sistema o use indevidamente. Por uma vez, a violação foi fácil de descobrir”, congratulou-se António Costa.