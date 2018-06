E se os três ‘grandes’ perderem o controlo das SAD?

Não seria caso inédito em Portugal, mas ninguém sabe que consequências teria se acontecesse aos maiores clubes portugueses. Na Liga portuguesa, a Codecity, liderada por Rui Pedro Soares, comprou a SAD do Belenenses ao clube e dificilmente pode concluir-se que a ‘experiência’ tem sido bem sucedida, com uma clivagem clara entre clube e SAD que até pode levar os azuis do Restelo a jogar longe de casa na próxima temporada. Em entrevista ao Jornal Económico, Luís Vilar, docente da Universidade Europeia, esclarece que para que tal acontecesse, “teriam de ser negociadas com grande detalhe as obrigações a que o novo detentor da SAD estaria vinculado para com o património histórico e cultural do clube” e que “a única condição para uma SAD ser vendida a um acionista externo seria em caso de absoluta insolvência”.

Também em entrevista ao nosso jornal, Luís Miguel Henrique, advogado e consultor, considera que nenhum dos três ‘grandes’ está preparado para esta realidade. “Como exercício meramente teórico, ver um dos ‘grandes’ em Portugal devidamente alavancado ao nível dos grandes europeus e associando ao modelo de desenvolvimento desportivo de scouting e formação que existe em Portugal, e em que nos tornamos peritos, poderia ser uma mistura explosiva”, acrescenta o advogado.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.