E se no fim não ganhar a Alemanha? Economia germânica perde 200 milhões de euros

Uma eventual eliminação da Alemanha do Mundial 2018 poderá ter um custo até 200 milhões de euros na economia germânica. Este valor é calculado por um estudo do Instituto de Pesquisa Económica de Colónia e divulgado pela “Bloomberg”, que revela, que quando o jogo começar, 30% da população alemã estará a trabalhar.

Se cada cidadão alemão assistir ao jogo, com uma média de uma hora de trabalho desperdiçada, irá ter um impacto económico, entre os 130 a 200 milhões de euros.

Estes cálculos são baseados em estimativas de custos de mão-de-obra e de férias na Alemanha e são aplicados a trabalhadores que, entre outros critérios, ainda não programaram, ou já estão mesmo de férias.

A Alemanha divide o segundo lugar do grupo F com os mesmos três pontos e número de golos que a Suécia. Os alemães levam vantagem por terem um registo inferior de cartões amarelos vistos e precisam de fazer um resultado melhor ou idêntico ao dos suecos, sendo que os golos marcados em caso do resultado ser o mesmo para as duas equipas servem para desempatar.

A Alemanha defronta a Coreia do Sul já eliminada, enquanto a Suécia joga com o já apurado México. Ambos os encontros começam pelas 15h00 de Portugal.