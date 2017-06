E se encontrasse um bilhete de lotaria premiado? Esta mulher devolveu-o

Uma mulher espanhola vai devolver 320 mil euros da lotaria porque encontrou boletim na rua, noticia o El País.

A verdadeira dona do boletim premiado tinha escrito na parte de trás dos talões de jogo o nome das pessoas com quem queria partilhar o dinheiro, caso ganhasse o prémio. Foram esses nomes que acabaram por ser decisivos na devolução do dinheiro à respetiva dona.

A mulher foi acusada de furto e a acusação chegou mesmo a pedir pena de prisão, sentença que não chegou a avançar desde logo porque a acusada não tinha roubado o objecto, só o tinha encontrado na rua.