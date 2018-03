E que tal uma visita ao museu esta Páscoa?

Não faltam propostas para animar estas férias da Páscoa. A pensar nas famílias madeirenses, os Serviços educativos dos Museus com tutela pública apresentam, até à próxima quinta-feira, um programa variado para jovens, crianças e respetivas famílias.

No Mudas- Museu de Arte Contemporânea, depois do sucesso da Oficina de Expressão, uma iniciativa direcionada para as famílias, arrancam, esta terça-feira, diversas ações lúdico-culturais, a acompanhar até à próxima quinta-feira.

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) apresenta também várias propostas. Entre elas a atividade ‘Coelhinhos à Solta!’, para crianças entre os 4 e os 12 anos de idade, que consiste na realização de ateliês de artes-plásticas baseados nos livros disponíveis na sala Infantojuvenil.

‘Coelhinho, o que trazes para mim?’é o nome do Ateliê a realizar no Museu Quinta das Cruzes para participantes entre os 6 e os 10 anos de idades, acompanhados por adultos. Sensibilizar para a importância da representação zoomórfica e vegetalista na decoração de peças do século XVII, de cariz utilitário e religioso e compreender a simbologia pagã da representação do animal (coelho) no contexto da festividade da Páscoa são os objetivos desta ação.

Já a Casa Museu Frederico de Freitas escolheu o tema ‘Páscoa a compasso’ para dinamizar o ateliê de atividades lúdicas no âmbito das expressões que exploram o tema da Páscoa, a partir do acervo do museu. Esta iniciativa decorre até quinta-feira e está limitada a 16 participantes.