É para bisar: Porto quer ser o “Melhor Destino Europeu 2017”

Neste evento, que conta com as presenças de Manuel Aranha, vereador do Comércio, Turismo e Fiscalização e de Miguel Espregueira Mendes Pereira Leite, presidente da Assembleia Municipal do Porto, será revelado o vídeo oficial da campanha, no qual Pedro Abrunhosa, Miguel Guedes, Miguel Araújo, Rúben Neves, Felipe, entre outros, dão a cara pelo Porto, a única cidade portuguesa a concurso.

Alguns desses nomes marcarão presença no evento que se destina maioritariamente a target online, isto é, bloggers e instagrammers, que se assumem como parte fundamental no sucesso da campanha pelo seu poder de mobilização e representatividade no setor fashion & lifestyle. A campanha, além dos embaixadores, conta, ainda, com um conjunto alargado de parceiros institucionais, entre os quais constam o Futebol Clube do Porto, a Fundação de Serralves, a Casa da Música, o Teatro Nacional São João ou a Metro do Porto.

As votações para a eleição do “Melhor Destino Europeu 2017” já arrancaram e decorrem até ao meio dia de 10 de fevereiro, sendo que o Porto – que concorre, este ano, com mais 19 cidades europeias, entre elas Paris, Londres, Barcelona ou Milão – quer voltar a arrecadar o título.