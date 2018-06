É oficial: Bruno de Carvalho deixa Sporting SAD

Bruno de Carvalho já não é oficialmente presidente da SAD do Sporting Clube de Portugal. De acordo com o documento ao qual o Jornal Económico teve acesso, referente à Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, o presidente destituído já foi substituído no cargo.

A decisão da revogação do mandado foi tomada no último domingo como se verifica no documento. Recorde-se que Bruno de Carvalho foi destituído no último sábado da presidência do clube, após uma assembleia geral realizada na Altice Arena, na qual votaram mais de 14 mil sócios. A votação revelou que 71% dos associados ‘leoninos’ votaram a favor da destituição de Bruno de Carvalho e só 21% se mostraram contra a sua saída. O Sporting é agora liderado por uma Comissão de Gestão até 8 de setembro, altura em que serão realizadas eleições para todos órgãos sociais do clube.