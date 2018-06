É fiador de crédito à habitação? Saiba como se proteger

Muitas vezes, familiares, amigos ou colegas de alguém que vai comprar casa são fiadores do empréstimo para a aquisição do imóvel, ficando associados à sua dívida e sendo solicitados a usar o seu património caso o cliente não cumpra com as obrigações para com o banco. O portal “Compara Já” aconselha o potencial fiador a, antes de se aceitar ser fiador desse familiar e/ou amigo, “perceber com essa pessoa se detém capacidade para pagar o financiamento em questão”, mesmo que estes ‘ajudantes’ acabem por não ser os mais prejudicados numa situação de incumprimento.

O meu familiar/amigo/ colega deixou de pagar ao banco. O que me acontece?

Quando o devedor não liquida a sua prestação mensal e entra em incumprimento para com a entidade bancária, esta recorre ao fiador para reaver o montante emprestado. Os bancos querem minimizar ao máximo o risco de incumprimento do pagamento e, desta forma, requerem um fiador para alguns créditos, nomeadamente no crédito à habitação.