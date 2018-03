“É difícil” analisar eficácia dos custos do combate à lavagem de dinheiro, alerta investigadora

O Observatório Português de Compliance e Regulatório (OPCR) reuniu-se pela segunda vez para debater a prevenção e a deteção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, numa conferência que contou com o Jornal Económico como media partner.

No painel dedicado aos custos do combate a estas práticas, a investigadora Hanna Deleanu, da Universidade de Utrecht, afirmou que “é muito difícil quantificar a eficácia e perceber o que acontece”, uma vez que há dados em falta e padrões de análise e metodologias diferentes.

A especialista da universidade holandesa tem trabalhado na análise da eficiência nas políticas de combate ao branqueamento de capitais implementadas pelos países europeus durante os últimos anos. Deslocou-se, esta quarta-feira, ao ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa para 2ª conferência internacional do OPCR para perguntar à audiência: “os custos são justificáveis?”.