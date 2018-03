É conhecida como ‘o País dos Sorrisos’ e foi eleita melhor destino turístico na Ásia

Banguecoque, a capital da Tailândia, foi eleita como o melhor destino turístico da Ásia pelo terceiro ano consecutivo, pelo leitores da revista de viagens e ‘lifestyle’ “DestinAsia”.

A votação aconteceu entre agosto e outubro do ano passado e os participantes elegeram as suas preferências em 31 categorias, incluindo hotéis, companhias aéreas, aeroportos, ‘spas’ e serviços disponibilizados.

A capital da Tailândia, conhecida como ‘o País dos Sorrisos’, destacou-se claramente dos vizinhos asiáticos, tendo conseguido, além do principal galardão, preencher os 10 primeiros lugares do ‘top’ dos melhores hotéis da Ásia.

Os participantes na votação reconheceram Banguecoque pela sua “mistura vibrante de locais históricos, estilo contemporâneo, gastronomia e animação noturna”, acentua um comunicado da assessoria de comunicação do turismo tailandês.

“Banguecoque é mundialmente reconhecida pelas atrações soberbas, qualidade da gastronomia e iguarias locais, hospitalidade e simpatia do povo, serviços turísticos exemplares e oportunidades de compras excecionais. Nos próximos anos, serão visíveis mudanças ainda mais positivas e melhorias consideráveis naquela que conhecemos como ‘Cidade da Vida'”, sublinhou Tanes Petsuwan, vice-governador responsável pelo departamento de ‘marketing’ e comunicação da Autoridade de Turismo da Tailândia.

Tanes Petsuwan agradeceu o galardão que recebeu das mãos de Ronald Liem, diretor da DestinAsia, durante a cerimónia DestinAsia Readers’ Choice Awards, que teve lugar em Hong Kong no passado dia 28 de fevereiro.

Ao aceitar o prémio, Petsuwan agradeceu aos leitores da revista pela confiança demonstrada na Tailândia e em Banguecoque e acrescentou: “É, ao mesmo tempo, uma prova de reconhecimento e uma reflexão no dinamismo que tão bem conseguimos estabelecer, e uma condecoração merecida para todos os que trabalham dia e noite para melhorar e diversificar a nossa oferta de produtos e serviços e valorizar a nossa posição no mercado turístico”.

Recorde-se que Banguecoque é desde há vários anos a cidade mais visitada no mundo tendo em 2017 ultrapassado os vinte milhões de turistas.

Na mesma cerimónia, e além do prémio principal, a Tailândia ainda foi presenteada com outros galardões, entre os quais: Phuket foi eleita a 2ª melhor ilha da Ásia, com Ko Samui a conseguir o 4º lugar e Krabi o 9º; a Thai Airlines foi eleita a 3ª melhor companhia aérea da Ásia; a Nok Air – companhia aérea ‘low-cost’ sediada em Banguecoque – ficou em 5º lugar entre as companhias ‘low-cost’; e o ‘top 10’ dos melhores hotéis da Ásia foi integralmente ocupado por hotéis tailandeses.

Neste ‘ranking’ específico, em primeiro lugar ficou o The Mandarin Oriental, seguido pelo Siam Kempinski Hotel, Anantara Siam Bangkok Hotel, Banyan Tree Bangkok e Shangri-La Hotel, todos em Banguecoque; e pelo Banyan Tree, na ilha de Phuket; Anantara Hua Hin Resort and Spa, na ilha de Hua Hin; o Four Seasons Resort Koh Samui, na ilha Samui; e ainda em 9º e 10º lugares o The St. Regis Bangkok e o The Peninsula Bangkok.