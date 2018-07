“É, como agora se diz, um ativo que o partido perde”: Rio comenta saída de Santana Lopes

“O Dr. Santana Lopes faz parte da história do PSD e faz parte muito mais por bons episódios e bons motivos do que por motivos menos bons, isso é absolutamente inquestionável. Portanto é, como agora se diz, um ativo que o partido perde, se ele sair”, afirmou Rio em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que hoje decorreu no Porto.

Para Rio, que disputou com Santana Lopes as últimas eleições para a liderança do PSD, este é “um militante especial”, que “foi presidente do partido” e “foi candidato muitas vezes”.

“Está cá quase desde o 25 de abril, portanto é uma figura que todos nós acarinhamos dentro do partido. Se agora o futuro ele deseja estar fora do PSD, aí não tenho nenhum comentário a fazer. Neste caso o futuro a ele pertence”, acrescentou.