“Durante um ano e meio levei pancada por causa do teleférico, com o Savoy vai ser igual”

Miguel Albuquerque assume as responsabilidades na aprovação do polémico projeto do hotel Savoy e garante que não tem medo das consequências.

“Tenho a certeza que fiz o melhor para a cidade. É como o teleférico… levei pancada durante um ano e meio, hoje em dia é um caso de sucesso”, afirmou, esta quarta-feira, durante uma visita às obras em curso na unidade hoteleira muito contestada pela sua volumetria.

Aos jornalistas, o presidente do Governo Regional fez questão de afirmar que “não anda ao sabor do politicamente correto”, numa alusão ao líder da Câmara, Paulo Cafôfo, que disse hoje que nunca teria aceite o projeto por causa da volumetria.

Miguel Albuquerque não tem dúvidas que o Savoy, sendo um “projeto de excelência” que abarca a requalificação da área envolvente – espaços verdes e setor comecial – vai contribuir para dinamizar o Funchal, em alternativa ao espaço anterior “decadente e a precisar de ser requalificado”.

Num manhã que começou no Museu da Eletricidade, com a sessão Pública do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, no Museu Casa da Luz, e incluiu uma visita às obras do Savoy, Albuquerque teve ainda tempo para almoçar com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, no Montado do Pereiro, altura em que prometeu a manutenção dos apoios às cooperativas e associações de criação de gado.

“Vamos trabalhar no sentido de melhorar o vosso rendimento”, vincou o chefe do Executivo que disse contar com o contributo dos criadores de gado para a definição das estratégias de manutenção das serras e de preservação do ecossistema regional.