Ducati Financial Services chega a Portugal

Dedicada ao segmento de motas, acaba de chegar ao mercado português a Ducati Financial Services. Lançada pelo Volkswagen Financial Services, em parceria com a marca Ducati, assume-se como especialista em serviços financeiros e visa “apoiar clientes e parceiros da Ducati disponibilizando as melhores soluções de financiamento e aquisição para todo o tipo de clientes”, avnaça empresa, em comunicado.

A ambição da Ducati Financial Services, lançada em 2013, na Alemanha, é financiar 20% das motas da marca vendidas em Portugal já este ano. Em 2017, a Ducati comercializou 300 unidades no mercado português e mais de 56.000 unidades a nível mundial.

Sobre esta parceria, Alexandre Vasco, responsável de Marketing do Volkswagen Financial Services, afirma que a “possibilidade de podermos contar no nosso universo de marcas com uma marca com o posicionamento emocional associado à marca Ducati deixa-nos bastante entusiasmados”, realçando ainda que vem facilitar a expansão da marca Ducati em Portugal, que passa a contar com um parceiro de referência na área dos serviços financeiros em Portugal, tal como já acontece noutros mercados.