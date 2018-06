Duas mulheres assumem pastas da Economia e das Finanças no novo Governo de Espanha

O novo primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, líder do PSOE, escolheu duas mulheres para assumirem as pastas da Economia e das Finanças, tradicionalmente ocupadas por homens. Nadia Calviño será a nova ministra da Economia e María Jesús Montero será a nova ministra das Finanças, informa o jornal “El Economista”.

“Calviño assumirá o cargo num momento em que a economia espanhola cresce a um ritmo anual de 3%, mas com a expectativa de que irá desacelerando ligeiramente. Entre as suas primeiras tarefas estará a de elaborar o quadro macroeconómico que acompanhará o limite de despesa, o qual previsivelmente será aprovado em julho. A sua experiência na Europa servir-lhe-á para defender o papel de Espanha no futuro desenho do euro e da União Europeia”, destaca o jornal.

Além disso, a nova ministra da Economia terá que decidir sobre o futuro próximo do Bankia. Nomeadamente decidir em que momento deverá levar a cabo a privatização do banco e de que forma. Recorde-se que o anterior Governo, liderado pelo PP de Mariano Rajoy, tinha fixado como objetivo que o Estado (detentor de mais de 60% do capital social) saísse da estrutura acionista do Bankia até ao final de 2019.