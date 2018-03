Duas dezenas de IPSS manifestaram interesse em entrar no Montepio

Duas dezenas de misericórdias já sinalizaram querer entrar no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), sabe o “Jornal Económico”. Este é o número de manifestações de interesse que chegaram à União das Misericórdias Portuguesas (UMP) que, no início de março, enviou uma carta a todas as suas associadas a pedir que manifestassem a intenção de entrar no capital do Montepio, tal como o Jornal Económico noticiou em primeira mão na edição de 9 de março.

Na lista de misericórdias que já sinalizaram interesse em entrar no capital do Montepio Geral destaca-se a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP ) que vai investir “10 mil euros” na CEMG, segundo disse António Tavares, provedor da instituição, ao Dinheiro Vivo. António Tavares, disse que será um “investimento simbólico e irá cumprir a diretiva de aconselhamento da União das Misericórdias Portuguesas”.Para o provedor da SCMP, que deverá assumir o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CEMG, trata-se de “um investimento simbólico neste projeto, pois considera que a dimensão do mesmo, mais do que dinheiro, implica vontade de contribuir para o sucesso da criação de um verdadeiro Banco da Economia Social, que possa ajudar à afirmação do Terceiro Setor e para a necessária solidez de uma economia que cria emprego”.

