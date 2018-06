DSTGroup constrói edifício para a Leroy Merlin

A DST, empresa do DSTgroup, foi selecionada para construir a nova loja da Leroy Merlin em Aveiro. O novo espaço comercial, dedicado à bricolage, construção, decoração e jardim, nasce de um projeto de remodelação do antigo edifício de uma empresa grossista, e inclui ainda a construção de um novo pavilhão. A loja terá uma área total de 13 mil metros quadrados. A intervenção, avaliada em mais de três milhões de euros, tem data prevista de conclusão para junho deste ano.

A obra conta também com a intervenção da DTE Instalações Especiais, também do DSTgroup, que será responsável pelas áreas de eletricidade e AVAC de todo o projeto da Leroy Merlin, representando esta operação cerca de um milhão e meio de euros de investimento.

Segundo José Teixeira, presidente do Conselho de Administração do DSTgroup, citado em comunicado oficial, “este é um projeto de grande importância para a cidade de Aveiro, pois dotará a região com uma loja de grande dimensão, cuja oferta de serviço não existia”.