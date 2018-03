dst ganha construção de nova fábrica em Sintra

A construtora bracarense dst ganhou o contrato para a empreitada de ampliação e construção da nova unidade industrial da empresa URMI – Unidade de Reparações de Máquinas Industriais S.A, por um montante de cerca de dois milhões de euros.

Localizada no Parque Industrial da Beijoca, Algueirão, no concelho de Sintra consiste na ampliação da atual infraestrutura e na construção de um novo edifício industrial, composto por duas unidades autónomas.

Segundo um comunicado da dst, “os trabalhos prevêem a execução de fundações diretas e muros de suporte, pavimentos interiores para tráfego de pesados, estrutura metálica, revestimentos de fachada e coberturas, arranjos exteriores e diversos trabalhos de sementeiras, plantações e calcetamento”.

Além da dst, está envolvida nesta empreitada a sua participada dte, que será responsável pelo fornecimento e execução das instalações especiais, incluindo instalações elétricas, telecomunicações, rede ITED (infraestruturas de telecomunicações em edifícios) e AVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado).

Segundo o referido comunicado, a execução desta unidade industrial junta-se a muitas outras que o grupo dst tem construído, ao longo dos anos, em território nacional e no estrangeiro, entre as quais se destacam as empreitadas realizadas para a Bial, Bosch (nos polos de Ovar e Aveiro), Continental, Mabor e Renova.

Para José Teixeira, presidente do conselho de administração do grupo dst, “este projeto é o resultado de uma sólida relação de confiança com a URMI, parceiro de negócios do grupo há muitos anos, e é para nós um orgulho poder participar nesta escalada de crescimento e de sucesso que a empresa está a registar.”