DS Smith lança OPA de 1,67 mil milhões sobre a Europac

A britânica DS Smith anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa espanhola de embalagens Europac, oferecendo 16,8 euros por ação, o que traduz um prémio de 7,83% face ao valor a que os títulos fecharam na bolsa de Madrid, na sexta-feira, 1 de junho, e representa um negócio de 1,67 mil milhões de euros.

Em comunicado, o conselho de administração da Europac expliocu que recebeu a 15 de maio “uma carta de oferta sujeita a determinadas pré-condições, entre as quais se encontrava a realização de uma auditoria de compra confirmatória”, processo com que concordou, tendo aprovado a constituição de um comité de trabalho para acompanhamento da OPA, “composto por conselheiros sem conflitos de interesses”.

O Citigroup foi escolhido como assessor financeiro e a Uría Menéndez e a DLA Piper como assessores jurídicos.

A 30 de maio, “após relatório favorável do Comité da OPA e com a abstenção dos conselheiros que se encontravam em situação de conflito de interesses”, a administração da Europac concordou” com a assinatura do acordo de compensação ou break fee agreement referido no anúncio da OPA”, refere a empresa.

“No referido acordo de compensação, a DS Smith PLC compromete-se a pagar 69,357 milhões de euros à Europac no caso da sua assembleia de acionistas não aprovar a aquisição de 100% do capital da Europac. Por sua vez, a Europac compromete-se a pagar à DS Smith PLC 15,649 milhões de euros caso uma oferta concorrente com valor superior seja autorizada pela CNMV e liquidada”, explica a Europac.

Os membros do conselho de administração do grupo Europac vão pronunciar-se sobre a OPA na data estabelecida pela regulamentação aplicável, assim que a CNMV autorize a OPA e o conselho receba os relatórios financeiros e de assessoria jurídica necessários.

A Europac, que atua na indústria do papel e cartão, conta com 27 fábricas na Europa, e tem nove fábricas em Portugal.