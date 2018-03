Dropbox estreia-se na bolsa de Wall Street com ações a valerem 21 dólares

A Dropbox, empresa de armazenamento e partilha de arquivos na cloud, estreia-se esta sexta-feira no índice tecnológico norte-americano Nasdaq. A forte procura pelos títulos da empresa levou a um aumento do preço fixado para a oferta pública inicial (IPO) para 21 dólares, sendo esta uma das entradas mais importantes em Wall Street desde a estreia do Snapchat.

A empresa vai admitir a negociação 36 milhões de ações, que inicialmente esperava vender por um preço entre 16 e 18 dólares. No entanto, a forte procura pelos seus títulos levou a Dropbox a aumentar o preço-base das ações. A empresa passa assim a valer 9,2 mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros), um valor que, ainda assim, fica abaixo dos 10 mil milhões de dólares (8,1 mil milhões de euros) que a empresa valia em 2014 e que foram entretanto atualizados.

Com esta estreia no mercado, a Dropbox espera arrecadar cerca de 756 milhões de dólares (614 milhões de euros), o que a coloca como a melhor empresa de tecnologia que aderiu ao capital público desde a entrada do Snapchat há um ano. O Snapchat estreou-se no mercado de capitais com custo de 24 dólares por ação, tendo sido na altura avaliada em cerca de 24 mil milhões de dólares.