Draghi contra Trump: Desregulação financeira é “muito preocupante”

Mario Draghi definiu a “desregulação financeira” proposta pela administração Trump como “muito preocupante” e negou as acusações de que esteja a manipular a taxa de câmbio do euro. “Dez anos depois (da assinatura do Tratado de Maastricht), os europeus começaram a ter o euro nas mãos. Isto supos um fortalecimento considerável do compromisso político que nos manteve juntos durante 60 anos. É fácil subestimar a fortaleza do compromisso. Mas isso seria ignorar o progresso que temos feito”, adverteu Draghi na Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

“Com a moeda única, garantimos vínculos que sobreviveram à pior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, o facto do projeto europeu ser original permite com que nos mantenhamos unidos em tempos difíceis, quando é muito tentador atacar os nossos vizinhos ou buscar soluções nacionalistas”, sublinhou.

O presidente do BCE também negou que a política do BCE esteja encaminhada no sentido de desvalorizar o euro relativamente a outras divisas para tornar as exportações europeias mais competitivas: “Não somos manipuladores de divisas”, assegurou, para acrescentar que “a nossa política monetária reflicta uma posição distinta no ciclo económico da zona euro e dos EUA”.