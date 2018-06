Draghi: “O nosso mantra é paciência, prudência e persistência”

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou esta quinta-feira que a instituição irá manter-se como comprador de ativos durante um longo período de tempo. Após anunciar que o programa de compra de ativos irá terminar em dezembro, o italiano fez questão de garantir uma reação positiva do mercado.

“O nosso mantra é a paciência, prudência e persistência”, afirmou Draghi, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Governadores, esta quinta-feira, em Riga.

Os responsáveis de política monetária da zona euro tomaram a “decisão unânime” de prolongar os estímulos monetários, mas reduzir o ritmo. O programa de compra de ativos irá decorrer a um ritmo mensal de 30 mil milhões de euros até setembro e, no último trimestre do ano, irá continuar com um volume mensal de 15 mil milhões de euros.