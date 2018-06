Draghi dá tiro de partida para retirar estímulos mas pode adiar anúncio para julho

O Banco Central Europeu (BCE) já anunciou que esta é a semana em que irá discutir o fim do programa de compra de ativos. A importância do momento leva, por isso, a que as atenções dos mercados estejam em Mario Draghi. No entanto, a inflação, a desaceleração da economia e a situação em Itália são vistas como razões para que o presidente da instituição possa adiar um anúncio dos detalhes do processo para julho.

A decorrer desde março de 2015, a compra de ativos – quantitative easing (QE) – foi usada pelo BCE para estimular as economias da zona euro durante a crise e foi essencial para a manutenção de baixos custos de financiamento dos Estados. O programa decorre atualmente, e até setembro, a um ritmo de 30 mil milhões de euros mensais, pelo que os analistas passaram o ano a antecipar receber em junho novas informações sobre o curso da política monetária europeia.

O economista-chefe do ING na Alemanha, Carsten Brzeski considera que esta será “uma reunião entusiasmante”, mas considera que o BCE não irá “abdicar da flexibilidade e espaço de manobra do QE numa situação em que os riscos para o outlook económico aumentaram e os riscos políticos (quer seja em Itália ou mais tarde este ano do Brexit) poderão facilmente reemergir”.