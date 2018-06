Draghi alerta para risco de digitalização fragmentar o mercado de trabalho

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, alertou para os desafios que a digitalização trazem para os decisores de política monetária dadas as mudanças profundas que o mundo ter enfrentado nos últimos anos, esta segunda-feira no início do Fórum BCE 2018, em Sintra.

“As nossas discussões vão centrar-se nas profundas mudanças estruturais dos últimos anos – da globalização e da digitalização – que afetaram todas as relações entre os agentes económicos”, disse Draghi, na abertura do evento, que irá decorrer até quarta-feira, com o tema fixação de preços e salários nas economias desenvolvidas.

O presidente do BCE sublinhou a importância de como as interligações entre economias, através do desenvolvimento nas cadeias de valor, afetam a passagem das taxas de juros de referência dos bancos centrais para a economia e como tanto preços e como salários são definidos.