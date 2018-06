“DPO Fácil” ajuda organizações e trabalhadores a cumprir regulamento de dados

Através do recurso a ferramentas online será possível, em cada organização, de forma personalizada e “tailor made”, identificar o caminho da conformidade com o RGPD, efectuar o seu registo das atividades de tratamento, avaliar a maturidade da sua organização, permitindo-lhe identificar as suas necessidades de processos, procedimentos e contratos, bem como dos processos de sensibilização, formação e melhoria contínua em matéria de Privacidade, Protecção de Dados Pessoais e de Segurança da Informação.

Os Planos da DPO Fácil disponibilizam às organizações “os recursos necessários para desenvolver um plano próprio capaz de demonstrar de forma efectiva ao mercado, parceiros, clientes, fornecedores e à própria autoridade de controlo – CNPD – a sua responsabilidade em assegurar o processo de conformidade com o RGPD”.

Para Elsa Veloso, CEO da Just Like You, “é com muito orgulho e enorme satisfação que lançamos esta plataforma inovadora e diferenciadora na nossa área de actuação, demonstrando todo o pioneirismo em temáticas tão pertinentes quanto sensíveis e atuais como sejam a regulamentação da privacidade, protecção de dados pessoais e segurança da informação”.