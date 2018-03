Dow Theory: Pode bastar um deslize para uma avalanche em Wall Street

Uma pequena desvalorização das bolsas norte-americanas esta sexta-feira pode ser suficiente para espoletar uma avalanche e um novo mini-crash como o de há pouco mais de um mês. A hipótese é levantada num artigo de opinião, escrito por Mark Hulbert, colunista do MarketWatch, com base na histórica Dow Theory.

A semana ficou marcada por uma queda a pique nas ações do Facebook, que arrastaram todo o setor tecnológico e deram um sentimento negativo aos mercados, por uma subida da taxa de juro de referência pela a Reserva Federal norte-americana e pelo primeiro tiro na guerra comercial lançado pelo presidente dos Estados Unidos. Com este cenário, poderá bastar um deslize nos mercados esta sexta-feira, para iniciar um novo selloff já que se iriam cumprir os requisitos da Dow Theory, que sinalizam um selloff. O efeito não é automático, mas o contágio poderá ser.

“Isto é importante por duas razões. A primeira é que a Dow Theory tem batido o mercado há uma série horrível de tempo”, escreveu Hulbert, apontando para o estudo académico dos anos 90 que acompanhou sete décadas. Seguir a Dow Theory consegue, em teoria, um retorno 4,4 pontos percentuais anualizados, acima do mercado.

A segunda razão é que “o sistema de timing é amplamente seguido, portanto um sinal sell pode gerar uma avalanche de venda”, refere.

Hulbert explica que há três passos para um sinal de venda: 1) tanto o índice Dow Jones Industrial Average como o Dow Jones Transportation Average devem registar uma queda significativa (em termos de tempo e magnitude) após tocarem máximos; 2) no rally que se segue à queda, um ou ambos não conseguem ultrapassar os máximos; e 3) ambos têm de cair abaixo dos mínimos registados no fundo da queda do primeiro ponto (neste caso, 23.860,46 pontos no caso do Dow Jones Industrial e 10.136,61 pontos no Dow Transports).

O primeiro e o segundo pontos já estão cumpridos, com o mini-crash do início de fevereiro e a negociação desde então. E o terceiro poderá estar próximo. O Dow Jones Industrial fechou, esta quinta-feira, nos 23.957,89 pontos, enquanto o Dow Jones Transportation fechou nos 10.353,46 pontos. Isto significa que uma descida de 0,40% no caso do primeiro índice e de 2,1% no segundo, pode levar a uma avalanche.

“Embora a Teoria Dow se concentre tradicionalmente nos níveis de fecho para as duas médias, pode-se apostar que alguns investidores vão agir prematuramente antes do fecho na sexta-feira, se parecer que as médias estão prestes a cair abaixo dos níveis necessários. Se assim for, o final da sessão de sexta-feira pode ser especialmente feio”, acrescentou Hulbert.