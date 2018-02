Dow Jones sobe 1,39% e recupera os 25.000 pontos

Wall Street fechou animada, com os três índices a subirem: o Dow Jones subiu 1,39% para 25.309,99 pontos; o S&P 500 subiu 1,61% para 2.747,5 pontos e o Nasdaq valorizou 1,77% para 7.337,4 pontos.

A liderar as subidas no Dow esteve a Intel Corp (+4,21%); a Microsoft (+2,54%); e Cisco (+2,47%); a Chevron (+2,46%); a Caterpillar (+2,23%) e a Exxon Mobil (+1,67%).

A United Technologies que caiu 0,43% e a General Electric (-0,07%) foram os únicos títulos negativos.

As ações que mais se destacaram em Wall Street foram no entanto as tecnológicas. A Hewlett Packard Enterprise fechou a subir 10,41% depois de ter reportado resultados acima do esperado e anunciado um plano para distribuir sete mil milhões de dólares aos acionistas. Já a Apple ganhou 1,74%.

Hoje a Pimco, um das gestoras mais importantes do mundo no mercado de títulos, recomendou que os investidores comprem dívida pública dos EUA. O que levou a uma queda das yields para 2,8678%.

No mercado do petróleo, o crude West Texas sobe 1,26% para 63,56 dólares, ao passo que o Brent subiu em Londres 1,39% para 67,31 dólares.

O euro caiu 0,28% face ao dólar para 1,2296 dólares.