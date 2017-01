Dow Jones quebra barreira dos 20.000 pontos pela primeira vez

O índice norte-americano Dow Jones quebrou a barreira dos 20.000 pontos pela primeira vez, 120 anos depois de ter sido criado, para tocar num novo máximo histórico nos 20,018,76 pontos.

As bolsas norte-americanas acumularam ganhos fortes desde a eleição de Donald Trump para a Casa Branca a 8 de novembro. O magnata republicano entusiasmou os investidores com promessas de cortes nos impostos e de investimento nas infrastruturas. Nem o anúncio de uma subida nas taxas de juros, nem um aumento do número de subidas previstas para este ano quebrou o ‘momentum’ dos índices em Wall Street.

O Dow Jones foi criado em meados em 1896 por Charles Dow, editor do Wall Street Journal. Após a turbulência do século 20, incluindo o ‘crash’ de 1929, o grande destaque do início do actual século foi o tombo de 7,1% a 17 de setembro de 2001 na reabertura do mercado após o ataque às Torres Gémeas em Nova Iorque seis dias antes.