Dow Jones a ‘vermelho’. Nasdaq sobe com ajuda da Amazon

A bolsa de Nova Iorque está, no início da sessão desta quinta-feira, dia 28 de junho, a negociar sem tendência definida, à media que o impasse se mantem perante um novo ‘gás’ da guerra comercial.

Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones perde 0,24%, para 24.059,83 pontos. Também o Russell 200 recua, com uma descida ligeira de 0,01%, para 1.640,21 pontos.

Por outro lado, o financeiro S&P 500 soma 0,14%, para 2.703,46 pontos e o tecnológico Nasdaq valoriza 0,21%, para os 7.460,43 pontos.

Os mercados financeiros norte-americanos sobem pouco depois, às 13:30, o mercado ter ficado a conhecer aquele que é considerado o indicador mais importante do dia: o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América (EUA). A economia norte-americana desacelerou mais do que o esperador, com o PIB crescer 2,0%, uma percentagem que fica ligeiramente abaixo dos 2,2% previstos pelo Departamento do Comércio dos EUA.

No mercado petrolífero, o Brent soma 0,14%, para os 77,57 dólares por barril, enquanto o crude WTI desvaloriza 0,05%, para os 72,72 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro soma 0,19%, para 1,1576 dólares, enquanto a libra resvala 0,18%, para 1,3091 dólares.

“O ambiente de correção mantém-se na abertura das praças nova-iorquinas, já com a indicação de que a economia norte-americana desacelerou acima do previsto no arranque do ano. A compra da PillPack por parte da Amazon é um dos destaques da sessão e que está a levar a um tombo das ações da CVS e Walgreens, esta última que também apresentou números trimestrais”, afirma Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bcp.

A retalhista avança 0,81%, para 1.675,03 dólares. Também esta manhã veio a público que os CTT – Correios de Portugal querem distribuir a Amazon em Portugal, o que beneficiou igualmente as ações do operador postal.