Douro Marina recupera única bandeira azul em marina da Região Norte

A Douro Marina, em Vila Nova de Gaia, recuperou a única bandeira azul em marina ou porto de recreio da Região Norte.

“É a única na Região Norte a ter bandeira azul desde 2009. Um galardão que vem reconhecer o trabalho realizado em prol da sustentabilidade e preservação do espaço”, diz a Douro Marina em comunicado.

Com capacidade para 300 embarcações até 50 metros, a Douro Marina é o maior porto a norte de Lisboa. Dispõe de infraestruturas de apoio e serviços com cerca de 2.000 m2, repartidos por 3 edifícios, “cuja arquitetura interage com a paisagem ribeirinha envolvente e vai buscar inspiração à tradição portuguesa na construção naval”, diz a empresa que gera a marina.