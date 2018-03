‘Dot plot’ indica que Fed vai manter plano de três aumentos de taxas este ano

A Reserva Federal norte-americana sinalizou que deverá manter o plano de implementar três aumentos da taxa de juro diretora este, o primeiro dos quais foi anunciado esta quarta-feira. Na primeira reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) liderada pelo novo chairman, Jerome Powell, o banco central norte americano decidiu aumentar a federal funds rate em 0,25 pontos base para um intervalo entre 1,5% e 1,75%.

No entanto, a reforma fiscal e outros incentivos económicos implementados pela administração de Donald Trump poderão levar a economia norte-americana a sobreaquecer, criando pressão inflacionária e um escalar das yields da obrigações soberanas (as Treasuries), um mistura que tem levado a expectativas que a Fed poderá acelerar o ritmo de subidas nas taxas.

Em conferência de imprensa, Powell afirmou que “as projeções dos participantes na reunião sobre o caminho apropriado para a federal funds rate refletiram a abordagem de subidas graduais”. Salientou que segundo o dot plot, ou mapa de pontos que mostra as previsões das taxas de juros feitas pelos membros do Comité, indica que a previsão média é que a taxa atinja os 2,1% no final deste ano, 2,9% no final de 2019, e 3,4% no final de 2020.