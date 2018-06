Dossiê Rússia: poderá Donald Trump perdoar-se a si próprio?

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que tem um “direito absoluto” de se perdoar a si próprio, no âmbito de uma investigação de que está a ser alvo por parte de Robert Mueller, procurador-especial que está a tentar descobrir um eventual conluio entre a equipa da Casa Branca e a Rússia.

Trump twittou esta segunda-feira que “não fiz nada de errado”. Na verdade, os seus advogados afirmam num memorando enviado a Robert Mueller que é impossível para ele ter feito alguma coisa errada na área da obstrução da justiça, uma vez que, como principal responsável pela aplicação da lei no país, o próprio Trump tem o controlo final do Departamento de Justiça e do poder executivo. Além disso, os advogados de Trump insistiram que um presidente em exercício não pode ser processado criminalmente.

Trump também twittou que a “nomeação do Conselho Especial do Departamento de Justiça é totalmente INCONSTITUCIONAL” (maiúsculas de Trump), ao mesmo tempo que acusava o procurador especial de passar documentos confidenciais para os jornais, na tentativa de o incriminar por antecipação.

A investigação de Mueller não está, no entanto, parada e os tribunais podem ter que enfrentar questões difíceis, que incluem a eventualidade de um presidente poder ser forçado a responder a perguntas de promotores, se é possível que um comandante em chefe interfira criminalmente nas investigações e se o poder de amplo perdão de um presidente pode ser usado para ‘limpar’ acusações de corrupção.

O presidente e seus advogados estão a expor uma visão extraordinariamente expansiva da autoridade executiva, dizem alguns analistas, que, segundo os estudiosos, em grande parte nunca foi testada em tribunal e poderia prenunciar uma contenda prolongada com os promotores que agora o investigam.

“Há uma razão pela qual estas eventualidade nunca terem sido testadas. É porque elas eram impensáveis”​”, disse o professor da Escola de Direito de Savannah, Andrew Wright, citado pela Associated Press (AP) que serviu na Casa Branca durante o governo do presidente Barack Obama. “O jogo do presidente é, em parte, levantar questões que estão além do limite e que nunca foram testadas“.

Mueller está a investigar se os associados de Trump estabeleceram ou não qualquer tipo de conluio com a Rússia no sentido de influenciarem ilegalmente os resultados das eleições de 2016 e se Trump tomou medidas para acabar com a investigação por meio de ações concretas, incluindo a demissão do diretor do FBI, James Comey.

Embora Trump insista que não fez nada de errado, as suas declarações dele e dos seus advogados, incluindo o recém-divulgado memorando de janeiro para Mueller, deixam claro que grande parte da sua defesa tem por base estabelecer que o presidente estava constitucionalmente autorizado a tomar as medidas que tomou.

Na opinião de Trump, por exemplo, ele tem o direito de demitir um diretor do FBI – Comey ou qualquer outro – por qualquer motivo, mesmo que não o especifique, como também pode encerrar uma investigação do FBI, dados os poderes constitucionais de que usufrui. O argumento serve para afastar as alegações de Comey de que o presidente lhe pediu para considerar o encerramento de uma investigação do FBI sobre um ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca, Michael Flynn.

Há uma lógica no argumento de que Trump não poderia ter obstruído a justiça ao demitir Comey, mesmo que as questões ainda não tenham sido completamente resolvidas, disse Josh Blackman, professor do South Texas College of Law, igualmente citado pela AP. Segundo Blackman, a questão tem a ver com a efetiva possibilidade de um presidente o fazer: se sim, não há nenhum problema, diz.

Entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, foi questionada repetidamente sobre se o presidente está acima da lei, tendo respondido que “não, não está”. Mas Blackman disse que, posta assim, a questão é excessivamente simplista e que a melhor pergunta é “como a lei se aplica ao presidente”.

“É um ótimo slogan, mas a lei não trata o presidente como igual em todos os aspetos”, disse Blackman: “há certas coisas que o presidente pode fazer e que ninguém mais pode “, como conceder perdões e negociar tratados internacionais.

Há alguns precedentes históricos, mas não chegam para formar jurisprudência. Por exemplo, o Supremo Tribunal nunca se pronunciou definitivamente sobre a questão de saber se um presidente pode ser forçado a testemunhar, embora os juízes tenham decidido, em 1974, que o presidente Richard Nixon teria que produzir gravações e documentos escritos para responder a intimações dos tribunais.

Também o ex-presidente Bill Clinton foi intimado, em 1998, para comparecer perante o júri de Whitewater, apesar de a intimação ter sido retirada depois de Clinton ter concluído um acordo através do qual admitia ser interrogado no processo de assédio sexual de Paula Jones.

Por outro lado, um parecer de 1974 do Departamento de Justiça afirma que os presidentes não podem perdoar-se a si próprios, uma vez que há a “regra fundamental de que ninguém pode ser um juiz no seu próprio caso”, mas a verdade é que a questão nunca foi analisada por nenhuma instância superior. Um caso em aberto, portanto.