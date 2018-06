Dos mil milhões aos 120 milhões em poucos minutos. Cláusula de Ronaldo dá que falar em Espanha

A cláusula de rescisão de Cristiano Ronaldo no Real Madrid desceu dos 1.000 para os 120 milhões de euros. O jogador e o clube negociaram entre o final de janeiro e início de fevereiro. Segundo o “OK Diário” de Espanha, inicialmente o valor passou para os 400 milhões de euros e só depois para os 120, para tornar mais fácil uma eventual saída do português.

Entretanto, o jornal a “Marca”, muito próximo do Real Madrid, já veio desmentir a notícia, com os ‘blancos’ a referirem que a cláusula de rescisão permanece nos 1.000 milhões.

As palavras de Cristiano Ronaldo após a final da liga dos campeões, a juntar ao interesse do clube ‘merengue’ em Neymar podem ter ajudado a distanciar as duas partes. Além disso o português queixa-se também das diferenças de ordenado anuais, entre o que recebe no Real Madrid (21 milhões de euros) e os 30 milhões de Neymar, no Paris Saint-Germain e os 50 milhões de Messi, no Barcelona.