Dos ‘merengues’ para a ‘vecchia signora’: o que levou Ronaldo a sair do Real Madrid?

Onde começaram os rumores da saída do Real Madrid?

Os rumores sobre a saída de Madrid têm sido uma constante durante esta última época. Um dos últimos episódios esteve relacionado com as palavras “foi bom jogar em Madrid” logo após a conquista da Liga dos Campeões. O jornal El Pais já avançava em agosto que não existia certezas sobre a sua continuidade no clube de Espanha. Entre os motivos estaria o salário, problemas de balneário e crise desportiva.