Donos de jornais de 59 países debatem em Portugal estado do setor

Quase 700 participantes de 59 países, a maioria donos de jornais e de outros meios, vão estar reunidos no Estoril na próxima semana para debater o estado do setor, com temas como notícias falsas ou modelos de negócio.

Em causa está o World News Media Congress, congresso mundial de jornalismo que vai decorrer, pela primeira vez, em Portugal, no centro de congressos do Estoril, entre quarta-feira e sexta-feira, promovido pela World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) em conjunto com a Associação Portuguesa de Imprensa (API).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da API, João Palmeiro, disse que “nunca ocorreu nenhum” congresso como este no país, dada a “amplitude de participação e a cobertura de âmbito mundial”.