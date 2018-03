Dono da Cepsa pondera regresso à bolsa espanhola ou venda parcial da companhia petrolífera

Emirado de Abu Dhabi controla a totalidade do capital da Cepsa através do veículo financeiro Mubadala Investment. “É um processo aberto e em fase preliminar de análise, no qual se estão a equacionar opções como uma oferta pública ou a venda de uma participação a um sócio estratégico”, revelou um porta-voz da empresa.

O dono da Cepsa (o emirado de Abu Dhabi, um dos Emirados Árabes Unidos) está a ponderar a venda de uma parte da companhia petrolífera, através do seu regresso à bolsa espanhola ou mediante uma transação direta com um sócio estratégico, informou o jornal espanhol "Expansión". "É um processo aberto e em fase preliminar de análise, no qual se estão a equacionar opções como uma oferta pública ou a venda de uma participação a um sócio estratégico", revelou ontem um porta-voz da empresa, confirmando a notícia do jornal. O emirado de Abu Dhabi controla a totalidade do capital da Cepsa através do veículo financeiro Mubadala Investment, anteriormente denominado como Ipic. Em 2011, esse fundo passou a deter 100% da Cepsa, ao adquirir 48,8% do capital que estava nas mãos da empresa francesa Total, por cerca de 3.650 milhões de euros.