Donald Trump vai encontrar-se com enviado da Coreia do Norte

O presidente norte-americano vai receber um representante da Coreia do Norte em Washington. A Casa Branca confirmou esta sexta-feira que um dos braços direitos de Kim Jong- Un se irá deslocar aos Estados Unidos da América para uma reunião com Donald Trump.

O encontro entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos tem estado num impasse desde o final do mês passado, depois do governante norte-americano ter anunciado o cancelamento da cimeira marcada para 12 de junho, em Singapura, justificando a decisão com a recente “hostilidade” por parte de Pyongyang.

Um dia após tornar pública a sua decisão, Donald Trump afirmou aos jornalistas que existiam representantes do seu executivo em conversas com a Coreia do Norte, após um comunicado "muito simpático" oriundo de Pyongyang.